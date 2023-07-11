رئيس الوزراء الياباني يبحث تعديل وزاري سبتمبر المقبل

قال مشرعون يابانيون اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يبحث إعادة تشكيل مجلس الوزراء وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منتصف سبتمبر المقبل، مع تراجع التأييد العام له بسبب سوء إدارته لقضايا محلية رئيسية.

وأوضح المشرعون أنه من المتوقع أن يقرر كيشيدا توقيت هذه التغييرات أثناء النظر في جدوله الدبلوماسي بعد أواخر أغسطس المقبل، مع كون منتصف سبتمبر هو النافذة الوحيدة المتاحة للتعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وفي الشهر المقبل، قد تواجه كيشيدا أيضا مهمة تنفيذ خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر على الرغم من المعارضة المستمرة، بهدف بدء تصريف المياه في وقت ما هذا الصيف.

من المرجح أن يزور كيشيدا، الذي يريد رفع معدلات الرضا عن حكومته من خلال الإنجازات الدبلوماسية، الولايات المتحدة في أواخر أغسطس لإجراء محادثات ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، وفقا للمشرعين.

ومن خلال تغيير مجلس وزرائه، يُعتقد أن كيشيدا يحا