محافظ دمياط تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بمركز كفر سعد.

هذا وقد رحبت "المحافظ" بالفريق حجازى على أرض محافظة دمياط وذلك فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق والوقوف على الموقف التنفيذى و إيجاد حلول عاجلة لاى عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ ، معربة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من ممثلى قطاعات الرى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى.

حيث تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بالقطاعات المختلفة ببعض القرى وكذلك عرض موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات بالمجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية والصحية والأسواق والمواقف التى تم الانتهاء منها ، وأيضًا مستجدات الموقف التنفيذى والنهائي بمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان و خطة رصف الطرق، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " سُبل الدفع بتلك الأعمال بالتنسيق مع قطاعات المرافق و آليات تخطى اى معوقات ووضع حلول مناسبة للانتهاء من كافة الأعمال خلال الفترة القادمة ، كما وجهت برفع المخلفات الناتجة عن العمليات الجارية بالمشروعات وذلك بشكل دورى.

فيما وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.