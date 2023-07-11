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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار عاجل من النيابة بشأن بريطاني يتاجر في النقد الأجنبي في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة اول المنصورة، وتحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس بريطاني الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد ضبطه خلال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة وبحوزته 11 الف جنية استرليني .
وامرت النيابة العامة بارسال حرز الهاتف المحمول للادارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وكذلك توريد المبلغ المالى الأجنبي بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية بالبنك العربي الافريقي على ذمة القضية.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  المحضر رقم ١٢١٤٦ /٢٠٢٣ جنح قسم أول المنصورة  والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بشأن ضبط "رضا.م.أ.ع"  46 عامًا، سائق " بريطاني الجنسية، وله إقامة لمدة شهر سياحة حال تواجده بشارع الجمهورية وبحوزته ( ۱۱۰۰۰ جنيه استرلينى ، هاتف محمول ( لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء مخالفاً بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد. 
بمواجهة المتهم إعتراف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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