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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية واليابان توقعان اتفاقية تعاون في سياسات الرقابة على الصادرات

كوريا الجنوبية واليابان
كوريا الجنوبية واليابان
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وقعت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الثلاثاء، اتفاقية تدعو إلى تعزيز التعاون في سياسات الرقابة على الصادرات لديهما من خلال المشاورات النشطة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أنه تم توقيع مذكرة التعاون في مؤتمر عبر الفيديو عقد في وقت سابق من اليوم بين مسؤولين على مستوى المديرين من الجانبين، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وبموجب مذكرة التعاون، وافق الجانبان على إجراء حوار للسياسات على مستوى المديرين حول قضايا مراقبة الصادرات مرتين في السنة وعقد اجتماعات "بطريقة سريعة" عند الضرورة لإيجاد تدابير مضادة مناسبة عند حدوث قضايا ذات صلة.

وجاءت الاتفاقية بعد أسبوعين من إعلان اليابان عن قرارها بإعادة تصنيف كوريا الجنوبية كدولة من (المجموعة أ)، أو الدول المدرجة في القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

كوريا الجنوبية اليابان التعاون