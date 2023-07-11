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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام الحسنة بوسط سيناء يستقبل مشايخ القبائل لحل مشاكل المواطنين

رئاسة مجلس مدينة
رئاسة مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يستقبل مشايخ القبائل لحل
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استقبل سكرتير عام مجلس ومدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم  مشايخ وعواقل مركز مدينة الحسنة وذلك لبحث شكاوى المواطنين  والعمل على ايجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى وذلك للتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم و أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

جاء اللقاء بناءآ علي توجيهات محافظ شمال سيناء لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة بضرورة المتابعة المستمرة لتلبية إحتياجات المواطنين بقري المركز والمدينة والعمل علي إعلاء مصالحهم وباستقبال مشايخ القبائل وعواقل مركز ومدينة الحسنة

ومن جانبه اوضح سكرتير عام المجلس والمدينة ان جميع الجهات التنفيذية بالمجلس حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

ضم وفد مشايخ وسط سيناء كل من الشيخ بلال سويلم والشيخ  محمد ابو عنقه والشيخ موسي ابو جودة والشيخ  محمد غانم.

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