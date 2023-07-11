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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد يواصل استعداداته لمباراة المقاولون في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يواصل استعدادته لمباراة المقاولون العرب
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، استعدادته لمباراة المقاولون العرب  على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز .

ومن جانبه ، يمنح الخواجة زوران مانولوفيتش ، الفرصة لإبناء النادى ، خلال مباراة المقاولون العرب ، لتعويض الغيابات ،فضلاً عن إعطاء هم فرصة أخيرة للظهور في الملعب رسمياً قبل التقرير النهائي الخاص بملف الميركاتو الصيفي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .
ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ، الخميس المقبل ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة ،جمعهما من ٣٢ مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري ،فاز في ١٢ مباراة ،وتعادل في ٦ مباريات ،وخسر في ١٤ مباراة.

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