الاتحاد يواصل استعداداته لمباراة المقاولون في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، استعدادته لمباراة المقاولون العرب على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز .

ومن جانبه ، يمنح الخواجة زوران مانولوفيتش ، الفرصة لإبناء النادى ، خلال مباراة المقاولون العرب ، لتعويض الغيابات ،فضلاً عن إعطاء هم فرصة أخيرة للظهور في الملعب رسمياً قبل التقرير النهائي الخاص بملف الميركاتو الصيفي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ، الخميس المقبل ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة ،جمعهما من ٣٢ مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري ،فاز في ١٢ مباراة ،وتعادل في ٦ مباريات ،وخسر في ١٤ مباراة.