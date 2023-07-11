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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يصل إلى ليتوانيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو

زيلينسكي
زيلينسكي
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال سيرجي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، للصحفيين الذين حضروا قمة الناتو: "لقد وصل الرئيس إلى فيلنيوس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، أن زيلينسكي سيحضر عشاء قادة الناتو الليلة، والاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا غدا.

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.

الناتو قمة حلف شمال الأطلسي الرئيس الأوكراني ليتوانيا