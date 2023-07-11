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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط بريطاني لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنطاق شرق الدلتا من ضبط بريطاني الجنسية ومتواجد داخل البلاد بتأشيرة سياحية خلال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق المصرفى بأسعار السوق السوداء مخالفاً بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد وبحوزته 11 ألف جنيه استرليني.


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  المحضر رقم 12146 /2023 جنح قسم أول المنصورة  والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بشأن ضبط "رضا.م.أ.ع"  46 عامًا، سائق " بريطاني الجنسية، وله إقامة لمدة شهر سياحة حال تواجده بشارع الجمهورية وبحوزته ( 11000 جنيه استرلينى، هاتف محمول ( لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء مخالفاً بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد. 


بمواجهة المتهم إعتراف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الإتجار في النقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الدقهلية قسم أول المنصورة