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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

تونس وأمريكا
تونس وأمريكا
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية  في بيان، اليوم  لثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون التونسي الأمريكي، والتأكيد على الإمكانات المتوفرة في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الموجهة لصالح الشباب والشركات الصغرى والمتوسّطة.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أهم المواعيد الثنائية بين البلدين، والاستحقاقات متعددة الأطراف خلال الفترة المقبلة.

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