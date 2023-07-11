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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخميس المقبل.. آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف الجديدة بكهرباء الصعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن الخميس المقبل آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة

وحددت الشركة عددا من الشروط فى الراغبين لشغل هذه الوظائف منها:

استيفاء كافة الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة

∗ أن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين.

∗ الطلبات المقدمة من خارج الشركة تكون متضمنة موافقة جهة عملهم على النقل في حالة الترشح للتعيين .

∗ الشركة غير مسئولة عن تدبير الإقامة لمن يتم تعيينه لشغل الوظائف

وبحسب القواعد والضوابط التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر يتم الاختيار على مرحلة واحدة ونهائية لوظيفة المدير العام من خلال لجنة اختيار القيادات والتى تضمن أعضاء من مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس رأفت شمعة رئيس الشركة فيما يتم اختيار وظيفة رئيس القطاع ورئيس القطاعات على مرحلتين الأولى أمام لجنة الشركة التابعة والثانية أمام اللجنة العليا لاختيار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة وعضوية الاعضاء المتفرغين والمتخصصين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الخميس المقبل الوظائف القيادية بالشركة