لغة الجسد والتسويق الإلكتروني على مائدة "برنامج القيادى" بالغربية

واصلت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة، ثاني فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من 150 متدرب بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، ووائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

أشار، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دور أساسي في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، كما وجه الشكر لجميع القائمين علي التنفيذ لتلك التدريبات.

وأوضحت الاعلامية الدكتورة حياة عبدون رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري أن لغة الجسد تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم المخاطَب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه وهناك بعض الأشخاص الحذريين والأكثر حرصًا وأولئك الذين يستطيعون تثبيت ملامح الوجه وأولئك الذين لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم فهم المتحفظون ولكن يمكن أيضًا معرفة انطباعاتهم من خلال وسائل أخرى.

كما أشارت أن الصوت يلعب دوراً أساسياً في المجتمع فهو الوسيلة الأولى للتعبير عن العاطفة والأداة الأساسية للتحاور بين الناس. وكل اختلاف في نبرة الصوت يعبّر عن تفاوت في المشاعر فإما أن يعبّر عن خوف أو عن عاطفة وحنان أو عن غضب... وعلى الرغم من أهمية الصوت في حياتنا، لا نعيره عادةً أهمية قصوى، لا بل قد نهمله ونؤذيه بوسائل شتى دون أن ندري.

كما تضمنت الفعاليات تدريب المشاركين على احدث الاساليب لتحسين ظهور المواقع الالكترونية على محركات البحث، وكيفية عمل اشهار مواقع انترنت SEO بشكل احترافي، وشرح كيفية تنفيذ الحملات الاعلانية على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام، وشرح الممارسات المتقدمة في ادارة تلك الحملات، ويتم شرح نظام تحليلات جوجل Google Analytics بشكل متكامل.

كما أشار الدكتور محمد شلبي ، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن الدفعة الأولى مستمرة حتي 2023/7/13” بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق 16 يوليو ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.