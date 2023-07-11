الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرئيس العراقي التقي استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل"، مبينًا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة الأمنية والسياسية في المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية،بحسب البيان "ثبات الموقف العراقي المساند للأشقاء في فلسطين ودعم قضيتهم المصيرية"، لافتًا إلى "أهمية توحيد جهود الشعب الفلسطيني ووجوب السعي من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف داعم لفلسطين".

وأشار إلى أن "العراق يدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها في دولة فلسطين"، معربا عن "تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

من جانبه، أكد السفير أحمد عقل، أن "موقف العراق كان مشرفا إزاء القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات ضد أِبناء الشعب الفلسطيني"، معربًا عن شكره "لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لحقوق الفلسطينيين".