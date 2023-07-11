زيلينسكي خلال قمة "الناتو": أوكرانيا تستحق الاحترام والانضمام للحلف

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو بضرورة الإسراع في ضم بلاده للحلف العسكري، في ظل ما اعتبره تلكؤا في ضم بلاده رغم ما تعانيه من الحرب الروسية.

وانتقد زيلينسكي موقف دول الحلف المتعلق بضم بلاده، مؤكدًا أن عدم انضمام كييف إلى الحلف يشجع الجانب الروسي على التمادي في الحرب.

وأشار خلال كلمته في قمة "الناتو" المنعقدة في ليتوانيا إلى أن أوكرانيا تقدر حلفاءها وتقدم ما حصلت عليه من مساعدات، لافتًا إلى أن أوكرانيا أيضًا تستحق الاحترام والانضمام إلى حلف الناتو.

ونوه إلى أن هناك مناقشات أخرى تتعلق بضم دول إلى الحلف ليس من ضمنها أوكرانيا، معتبرًا أن ما يحدث هو أمر "سخيف وغير مقبول وصياغة غامضة تستهدف استبعاد طلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو".