5 أغسطس.. عمومية عز الدخيلة للصلب تتخذ قرارها النهائي بشأن الشطب من البورصة

تراجع سجل سهم طاقة عربية في نهاية تعاملات جلسة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع لأول مرة في ثالث جلسة تداول له بالبورصة بنسبة 0.92% ليغلق عند سعر 19.816 جنيه، في مقابل مستوى 20 جنيها في ختام جلسة أمس.

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات العرب ،ليربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5053 نقطة.

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عن ضوابط توزيع الكوبون النقدي بواقع 0.500 جنيه، اعتباراً من 12 يوليو المقبل.

أوضحت الشركة، فى بيان للبورصة اليوم، أن نهاية الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 9 يوليو المقبل.

وسبق أن كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 228.9% عن الربع الأول من العام الجاري.