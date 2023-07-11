قصف جوي على مناطق تمركزات قوات الدعم السريع في أبو أدم وجبرة بالسودان

قصفت القوات الجوية السودانية التابعة للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم وبالتحديد في منطقتي أبو أدم وجبرة جنوب العاصمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تتواصل فيه الاشتباكات بين الجانبين، في ظل دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية على عدة محاور استراتيجية، لتمشيط بعض المناطق عقب الاشتباكات التي دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان.

كما زادت المناوشات والاشتباكات المتقطعة بين الجيش والدعم السريع في عدة أحياء بالقرب من العاصمة السودانية، فيما خلت بعض الأسواق من التجار والحركة المعتادة نتيجة الاشتباكات المتقطعة التي تحدث من وقت لآخر بين الجانبين، وتجنبًا لوقوع المزيد من القتلى أو المصابين.

يأتي ذلك في ظل اتهامات متبادلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع بقصف تمركزات في أم درمان، كما تبادلت الأطراف الاتهامات بقصف المناطق السكنية المأهولة بالصواريخ وقذائف المدفعية.