ضم المرأة المعيلة والطلاب مهجوري العائل لتكافل وكرامة.. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. ومدبولي يوجه الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد: هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هي بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناه.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن المقومات السياحية الهائلة التي تتفرد بها واحة سيوة، والتي من شأنها أن تجعلها قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم على مدار العام، ولذا فيتعين استثمار هذه الفرصة الواعدة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، وزير السياحة والآثار، بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية، على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، مع مراعاة وضع محفزات لجذب مستثمري السياحة للواحة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعيًا لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي "سيمنس" و"لايف كير تكنولوجي"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.