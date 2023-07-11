حبس شقيقين بتهمة قتل آخر بسبب مبلغ مالي بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام، اليوم، بحبس شقيقين في اتهامهم بقتل صديقهم بسبب خلاف علي مبلغ ٥٠٠ جنيه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه ، أنها لشاب في العقد الثاني مصاب بتهشم في الرأس وكسر عظام الجمجمعه، مما ادى الي نزيف حاد، تسبب في الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس. وبعمل التحريات تبين على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقان بسبب خلاف على 500 جنية اقترضها المتوفى من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها، وأضافت التحريات ان مشدة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على اثرها بتهشيم رأسة بشومة مما تسبب فى وفاته. وبأعداد الأكمنة اللازمة القى القبض على المتهمين، وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.