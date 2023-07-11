قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بقتل شقيقهما بالوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين طرف أول وشقيقهما طرف ثان بسبب قيام الأخير بعرض المنزل ملكهم جميعاً للبيع فقام أفراد الطرف الأول بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.