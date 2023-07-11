استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة في مدينة الأقصر.. صور

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه يجري استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة أمام مبنى قوات الأمن بالكرنك، تماشياً مع الهوية البصرية للمحافظة، بما يتناسب مع خطة تسيير الحركة المرورية بالشكل المطلوب في هذه المنطقة.

وأوضح الشرابي، أنه سيتم تنفيذ الميدان بقطر 4 أمتار وزراعته ببعض نباتات الزينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالميادين لتكون مميزة بالإضافة إلى عودة الوجه الحضاري لشوارع كل مركز ومدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام، ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهورها بالمظهر الحضاري والجمالي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على رأس لجنة برئاسته للاستعداد لرفع كفاءة الميادين الرئيسية وتطوير ميدان المحطة، وميدان الساعة بمنطقة وسط المدينة من تشجير وإضاءة وأشكال ديكورية، لتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وشدد رئيس المدينة، خلال الجولة، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة النظافة بشكل دوري حتى لا يتم تراكم للمخلفات، مؤكداً خلال جولاته الميدانية بشوارع وأحياء المدينة بضرورة إنجاز الأعمال ورصد أي تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.

رافق رئيس المدينة خلال جولته، كلا من المقدم شريف حلمي رئيس عمليات المرور، وأيمن حسين رئيس منطقة وسط، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، ومسؤول الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (1)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (2)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (3)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (4)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (5)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (6)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (7)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (8)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (9)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (10)

استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة (11)