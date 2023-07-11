رفع 1692 طن قمامة وأتربة وتراكمات بأحياء الأقصر خلال أسبوع.. صور

واصلت رئاسة مدينة الأقصر، تنفيذ الحملات الموسعة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة ونجوعها، من خلال معدات وعمال قطاعات النظافة بالأحياء وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والتجميل، حيث تم رفع 1692 طن قمامة وأتربة وتراكمات المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين والطرق بالأقصر.

وتابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف سكرتير عام المدينة أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع وحملة المعدات الثقيلة، كما تابع تقريراً مفصلاً عن أداء أقسام النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بصفة دورية منتظمة بكل حي داخل نطاق مدينة الأقصر ونقلها إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للارتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة، فضلاً عن متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع أطنان من القمامة والأتربة والتراكمات خلال الأسبوع الماضي استهدفت جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، أهمها شوارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور، وسوق خضار شرق السكة الحديد والتلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع، وأسفرت الحملات تفصيلياً عن رفع 1117 طن قمامة، و575 طن أتربة وتراكمات المخلفات والمواد الصلبة.

وشدد الدكتور علي الشرابي، على رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى على مدار اليوم، من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع الحملة الميكانيكية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، قد أعلنت قيامها برفع 5586 طن قمامة و3039 طن أتربة وتراكمات بالأقصر، من الشوارع والميادين داخل نطاق المدينة، خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار خطة المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة، استهدفت الحملات نظافة الحاويات من منطقة شمال وجنوب ووسط وشرق والمطار التابعين للمدينة، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل المكبس الخفيف لرفع القمامة بطريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي، فضلاً عن متابعة أعمال دهانات وتجميل البلاط المطبوع بالجزيرة الوسطى أمام ساحة أبو الحجاج بمنطقة وسط، كما شملت الأعمال أيضاً تمشيط الجزيرة الوسطى بشارع عبد المنعم العديسى وصلاح الدين والفنون والتليفزيون، وجار المتابعة واستكمال الأعمال في قطاعات أخرى، إلى جانب تهذيب الأشجار وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات لاستعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن والأحياء، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة ورفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف القطاعات بمراكز ومدن المحافظة.

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