بيان عاجل من المهن الموسيقية حول الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بيانا اليوم بشأن الصورة التى تم تداولها مؤخرا للفنان إيمان البحر درويش.

وقال البيان: "أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وأُعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان على فراش المرض، وقمت بالاتصال بكل من أعرفهم، بل وناشدت على صفحتي الخاصة كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر أو رقم ابنته".

وتابع البيان: وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا قمت بالاتصال بهما على الفور، وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً، ثم أرسلت رسالة على صفحة أمنية نجلته وأيضاً لم يتم الرد على الرسالة.

واستكمل: "أعلن بصفة شخصية ونقابية أنني والنقابة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه على أكمل وجه بل وأكثر من ذلك، داعياً المولى عز وجل أن يمهلنا الوقت حتى نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتى تمام الشفاء بإذن الله".