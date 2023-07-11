الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية التي أجرتها أوزبكستان يوم أمس الأول، مؤكدًا أنها أُجريت بشكل جيد في بيئة هادئة وشهدت إقبالا كبيرا.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - أن "الاتحاد الأوروبي رحب بالدعوة الموجهة إليه لنشر بعثة دولية كاملة تابعة له لمراقبة الانتخابات، وأنه أُحيط علمًا بالنتائج الأولية للبعثة، لا سيما أن الانتخابات جرت "في بيئة لا تزال فيها الحريات الأساسية والحق في الترشح مقيدين".. كما أن الاتحاد الأوروبي يأسف لأن عددًا من أوجه القصور قوض قدرة الناخبين على اتخاذ قرار مستنير".

وذكر البيان أن "هذه الانتخابات، التي أعقبت الاستفتاء الوطني في أوزبكستان على دستور جديد في 30 مايو الماضي، أظهرت دعمًا واضحًا للرئيس شوكت ميرضيائيف ونهج الإصلاحات الذي يتبعه، وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بدعم أوزبكستان في سعيها لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص، للتنفيذ الكامل لتوصيات هذه البعثة والبعثات السابقة لمراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان أن "أوزبكستان شريك مهم وقيِّم للاتحاد الأوروبي"، وهو يتطلع إلى مواصلة تعزيز تعاونهما المشترك بينما يستعدان للاحتفال في عام 2024 بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وأوزبكستان.