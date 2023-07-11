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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الثالث

النواب
النواب
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أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
 

المستشار الدكتور حنفي جبالي فض دور الانعقاد الثالث