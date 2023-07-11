مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الثالث

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

