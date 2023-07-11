مصدر بالزمالك يكشف موقف النادي من إقامة ممر شرفي للأهلي في مباراة القمة

يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة ممر شرفي للأهلي، في مباراة القمة القادمة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور، يرفض إقامة ممر شرفي للأهلي، بسبب القضايا التى رفعها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على مرتضى منصور.

وأكد أحمد حسام ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، عن أمنيته بإقامة ممر شرفى للأهلي في مباراة القمة احتراما وتقديرا لما قام به الأهلي هذا الموسم.

ويدخل الزمالك لقاء القمة برصيد 59 في المركز الثالث، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى.

على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، برصيد 75 نقطة، بعد سقوط بيراميدز بهدفين لهدف أمام سيراميكا كليوباترا.