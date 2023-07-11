الثانوية العامة 2023| تعليم القاهرة: امتحان الديناميكا مر بهدوء دون شكاوى

تابعت زينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ دور أول .

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي - الشعبة العلمية ( إمتحان مادة الديناميكا )

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها برئاسة اينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، أن الإمتحانات مرت بهدوء ، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

كما تابعت عبد الفتاح التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة، وجاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وأعضاء الغرفة، وجاء ذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.