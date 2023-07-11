سفير روسيا لدى ليبيا: موسكو وطرابلس تعتزمان تطوير علاقات التعاون في القضايا الأمنية

قال السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أجانين، اليوم /الثلاثاء/، "إن روسيا وليبيا تعتزمان تنسيق الجهود فيما يتعلق بالأمور الأمنية ومكافحة الإرهاب".

وقال أجانين - في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية - "تعمل السفارة الروسية هنا على مناقشة وبحث القضايا الثنائية المتعلقة بالاقتصاد والثقافة والتعليم والطب والإعلام والاتصالات الإنسانية وغيرها من المجالات.. وتم التوافق بين موسكو وطرابلس على تنسيق الجهود الثنائية بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا العالمية الأكثر أهمية، بما في ذلك الأمن الاقليمي ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات ومكافحة الجرائم عبر الحدود وتغير المناخ".

وأضاف السفير الروسي "لذلك سنعمل على تكثيف وتوسيع علاقاتنا مع ليبيا في كل هذه المجالات والقضايا"، مشيرا إلى أن روسيا كانت تركز بشكل كبير على تحقيق تسوية سياسية في ليبيا خلال المرحلة العصيبة من الأزمة الداخلية في البلاد.

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن موسكو كانت تؤكد دائما على أن "إيجاد حل دولي للقضية الليبية يجب أن يشمل بالضرورة الليبيين أنفسهم".