82 مستفيدا بـ 3 برامج تدريبية تناولت فن إدارة الوقت بجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس عددا من البرامج التدريبية التوعوية، والتي توجهت بها لأفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة...وذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالاهتمام ببرامج تعديل السلوك، ونشر الوعي بالمفاهيم الإيجابية، بهدف تنمية الإنسان المصري، وتحسين مستوى معيشته، وتعديل الأفكار والمفاهيم المغلوطة، وهو ما تدعو إليه وتعمل عليه المبادرات القومية المختلفة..

وفي هذا الإطار أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة المجتمعي الخدمي والتنويري، والذي تقوم به على الوجه الأمثل ، مستعينة بمراكزها التدريبية المنتشرة بالجامعة، وبخبرائها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمدربين المعتمدين في كافة التخصصات، وصنوف العلوم والمعارف المتنوعة.

وأقيمت البرامج التدريبية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

ونفذت جامعة القناة 3 برامج تدريبية استفاد بها 82 متدرب داخل وخارج الجامعة خلال الأيام القليلة الماضيةوهي:

برنامج إدارة الوقت والاستغلال الأمثل له، تم تنفيذه بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وقامت بالتدريب خلاله الدكتورة نهى العاصي أستاذ مساعد التربية المقارنة، والإدارة التربوية بكلية التربية، وقدمت خلاله تدريب عملي ( قيم نفسك) ، مع عرض لاستراتيجيات إدارة الوقت والتصرف الإيجابي تجاه مضيعاته....واستفاد به 22 متدرب.

والبرنامج التدريبي الثاني تناول" فن إدارة الاجتماعات " ...قدمت من خلاله الدكتورة نشوة سعد الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية النصائح وطرق إدارة الاجتماعات بكفاءة للحصول على نتائج ملموسة....واستفاد به 31 متدرب.

والبرنامج الثالث دار حول تنمية وتقوية الذات والثقة بالنفس ميزت خلاله الدكتورة صبحية عبد الحميد- أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية التربية- بين الثقة بالنفس والغرور ، وتناولت كيفية التغلب على ضعف الثقة بالنفس، مع تقديم الإرشادات والنصائح لتنمية وتطوير الذات.

البرامج بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.