محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والأسواق

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات والتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع والمنتجات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد ، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة طريق الجيش بدءا من سبورتنج حتى لوران مرورا بمناطق جليم وشدس وزيزينيا وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع إحدى فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى وضبط 35 كيلو دواجن وأجزاء دواجن ذبح خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام كمية كبيرة من المخبوزات ، جميعها معدة لبيعها للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 29 محضر متنوع و8 إنذارات والتحفظ علي 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ26 ألف جنيه

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت الحملة شوارع 25 بحرية ، 25 مستشارين ، أطلس ، 6 أكتوبر ومتفرعاته ، طريق الكورنيش ، جمال عبد الناصر ،منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضر متنوع و29 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 21 ألف جنيه وإعدام 96 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 83 حالة إشغال متنوع

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت طريق الجيش ، شارع البكباشي العيسوي ، شارع السباعي ، شارع الأرمن ، شارع إسكندر إبراهيم ، شارع امين خيرت الغندور ، شارع صلاح الدين شعبان ميدان سيدى بشر الترام ، شارع خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت وتحرير 18 محضر متنوع و14 إنذار والتحفظ على 515 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد للتأكد من جودة المنتجات والسلع بالمحال التجارية والالتزام بالأسعار شملت الحملة طريق الجيش ، شارع قيصر ، شارع صفية زغلول، شارع السلطان حسين، شارع سعد زغلول، شارع الغرفة التجارية، شارع الإسكندر الأكبر، شارع شامبليون وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر متنوع و8 إنذارات وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت شواع الأمان والقفال وأسفرت عن رفع كمية كبيرة من الإشغالات وغلق 2 منشأة

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة استهدفت شوارع الجمهورية وجمعية سيدى مسعود والشرقاوى ومربع الورش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 16 حالة إشغال متنوع.