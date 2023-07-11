الثانوية العامة 2023.. “التعليم” تكشف تفاصيل امتحان الديناميكا

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “الرياضيات”|، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتى ( القاهرة والدقهلية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.