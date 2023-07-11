مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة مساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹

ووفقا للتقرير اللجنة، فإن الاتفاقية تهدف لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

واستعرض تقرير اللجنة النتائج المتوقعة للاتفاقية ومنها تعزيز النظم المناخية، وأيضاً تمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

ويُمكن تغيير هذه النتائج بواسطة اتفاق كتابي من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمي لهذه الاتفاقية.

كما أشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية تمنح ج.م.ع. طبقاً لشروط هذه الاتفاقية، مبلغاً لا يزيد على خمسة عشر مليون دولار أمريكي (المنحة).

وتقدم المنحة على دفعات بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية من تمويلات لهذا الغرض وللاتفاق المُتبادل بين الأطراف على الاستمرار في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.

ويعد تاريخ اكتمال المساعدة هو ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۷ أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذي يُقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف ونتائجه قد اكتملت.

ووافق المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

