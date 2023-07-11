عبد العزيز : منتخب البوتشا حقق المطلوب بالتأهل للبارلمبياد

قال محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، إنه سعيد بتأهل منتخب البوتشا لبالمبيارد باريس 2024، كأول منتخب مصري بارالمبي بعد تحقيق الميدالية الذهبية للزوجي في بطولة أفريقيا للبوتشا بالإضافة إلى الميداليات الذهبية على المستوى الفردي .

وأضاف عبدالعزيز، أن البطولة التي استضافتها مصر في الفترة من 2 يوليو إلي 8 يوليو ، نجح المنتخب المصري في تحقيق المطلوب منها، وحجز أول مقاعد في بارلمبياد باريس بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع مدير عام الاتحادات النوعية، أن حديث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللاعبين قبل المباراة الفاصلة منحتهم دافع كبير من أجل تحقيق حلم التأهل لبارلمبياد 2024 وهو ما تم تحقيقه في هذه البطولة كأول منتخب مصري بارالمبي بعدما نجح المنتخب المصري لكرة القدم في الصعود للاولمبياد وحصوله على المركز الثاني في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة.

وأعرب محمود عبد العزيز عن سعادته إقامة البطولة على أرض مصر كأول مره في التاريخ تستضيف مصر بطولة افريقيا للبوتشا، معبرا أن مصر قادرة على استضافة جميع البطولات، كما يوجد لديها إمكانيات كبيرة في استيعاب جميع الدول، بالإضافة إلى خبرات الرياضة المصرية في استضافة بطولات عالمية ودولية وقارية .

وبخصوص البطولة قال مدير الاتحادات النوعية ان البطولة لاقت استحسان جميع المشاركين وشهدت منافسة شرسة حتى حسم اللقب، متمنيا استمرار زيادة شعبة اللاعبين في الألعاب اتحاد الرياضات للاعبين ذوي الشلل الدماغي، وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المواهب، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خطط وإعداد لجميع المنتخبات البارالمبية من أجل تحقيق التأهل لباريس في الفترة المقبلة.