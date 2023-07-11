وزير الخارجية العماني يسلم لافروف رسالة من سلطان البلاد إلى بوتين

سلَّم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البو سعيدي، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء بموسكو، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية العماني - خلال محادثاته مع نظيره الروسي - "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لأنقل رسالة جوابية مكتوبة من سلطان عمان إلى رئيس روسيا الاتحادية".. ولم يُكشف عن مضمون الرسالة أو خطوطها العامة.

يُذكر أنه العاصمة الروسية /موسكو/ شهدت انعقاد الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، على مستوى وزراء الخارجية في موسكو.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية؛ هي: البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الروسي أعلن أثناء مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجول السادسة من الحوار الاستراتيجي بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي أن التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 11 مليار دولار بالرغم من الصعوبات الجيوسياسية.

ورحب بالتقارب في العلاقات العربية الإيرانية من أجل خلق أجواء إيجابية في المنطقة.