أحمد التهامي بشخصية "سباك" في “الليلة كبيرة”

بدأ الفنان أحمد التهامي تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

ويجسد أحمد التهامي في المسلسل شخصية سباك يدعى علي جلدة ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة.

ومسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وإنتاج محمد حراز و عوض ماهر وشركاه.