رئيس رومانيا: قد نرفع الإنفاق الدفاعي لأكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد ترفع إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من المستوى الحالي البالغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، وذلك عقب وصوله إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف يوهانيس - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن رومانيا ستقوم أيضا بدعم التزام حلفاء الناتو للإيفاء بتعهدات الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.. معربا عن اعتقاده بأنه يجب ألا يكون 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، هو الحد الأقصى بل القاعدة التي نبدأ منها.