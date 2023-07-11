الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للأهلي في القمة 126.. صور

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على النزول بالحمل البدني للاعبين، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

وشهدت تدريبات الزمالك، انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لقاء القمة برصيد 59 في المركز الثالث، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارةو في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، برصيد 75 نقطة.