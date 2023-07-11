محمد عبد الرحمن: يارب "البطة الصفرا" يكون وشها حلو عليا

أكد الفنان محمد عبد الرحمن أن تحمل بطولة عمل سينمائي من أكثر التجارب الممتعة ولكنها مسؤولية كبيرة، وذلك مع طرح البوسترات الدعائية لفيلم “البطة الصفرا” استعدادًا لطرحه في دور العرض في شهر أغسطس القادم.

وقال عبد الرحمن: "أتمني آن تلقي اعجاب الجمهور وتكون البطة الصفرا وشها حلو عليا".

وفيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن ويشاركه غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

ويعتبر فيلم البطة الصفرا هي البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

وكان قد شارك محمد عبد الرحمن في سباق رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل والـذي حقق نجاحا عي منصة Watch it كما قدم في موسم الرياض مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة تريند مصر على منصة نتفلكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة تريند منصة شاهد vip.