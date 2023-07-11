«سهل Vs فوق المتوسط».. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا| شاهد

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية الرياضيات، من أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا؛ ظهر اليوم الثلاثاء.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، آراء الطلاب حول صعوبة وسهولة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، وتباينت آراء الطلاب بشأن سهولة أسئلة الامتحان وتدرجها في الصعوبة؛ والوقت كان كافيًا للانتهاء من الاجابة على أسئلة مادة الديناميكا، بينما رأى آخرون أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وكان هناك حاجة لمُتسع من الوقت.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.