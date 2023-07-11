"رياضة كفر الشيخ" تعلن عن مركز تأهيل للطلاب

تعلن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ النسخة الثالثة، من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم تتم وفق الشروط التالية: يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنية قيمة الإشتراك الشهري لكل متدرب مع توفير زى رياضى لكل مشترك بالمبادرة مطبوع عليه " لوجو المبادرة" كذلك إحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات ولا مانع من كونه ممارسا لإحدى الأنشطة الرياضية، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

ويتوجه الراغبين في التقدم و الإشتراك إلى مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بحى الزهور بجوار الإستاد الرياضي الدور الثالث "إدارة التنمية الرياضية " متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية أو يمكنكم الإتصال على رقم هاتف 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية.

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