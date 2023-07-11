زيلينسكي: من العبث عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أنه من "العبث" ألا تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة فيلنيوس.

وأضاف زيلينسكي خلال خطابه بقمة الناتو المقامة في فيلنيوس بليتوانيا، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على "الاستمرار في إرهابها"، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء إن المكان المناسب لأوكرانيا هو حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف سوناك -في تصريحات على متن الطائرة أثناء توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف الناتو التي ستعقد هناك- أنه من المهم إعادة التأكيد على الالتزام بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في النهاية، مشيرا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا نحو هذا الهدف.

وأكد سوناك - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مهمة في إرسال رسالة ردع قوية إلى روسيا، قائلا "نحن مع أوكرانيا مهما كلف الأمر".

جاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة في ليتوانيا بمشاركة زعماء الدول الأعضاء بالعاصمة "فيلنيوس".