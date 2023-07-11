تفاصيل حصول أول طالبة مصرية كفيفة على شهادة البكالوريا الدولية الـ IB بتفوق.. شاهد

قالت جويرية سليمان، أول طالبة كفيفة مصرية تحصل علي شهادة البكالوريا الدولية الـ IB بتفوق، إنها ولدت كفيفة لإصابتها بمرض جيني نادر جدًا ولم يستطع الأطباء تشخيصه في البداية، مشيرة إلى أنه بعد فترة تم تشخيص المرض تعرفوا على سيدة لديها ابن كفيف بنفس مرضها، وسافرت كندا وعلمته وتخرج من كلية هندسة وعمل في شركة مرموقة جدًا.

وأضافت "جويرية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن هذه السيدة تعلمت من تجربه ابنها كيفية تأهيل ذوي الإعاقة الاندماج في المجتمع، ومن ثم قامت بتأسيس جمعية "بصيرة" والتي تعلمت بها كل شيء بداية من تمرين كافة حواسها لتعويض حاسة البصر المفقودة، وتمرين حاسة اللمس لتعلم القراءة بطريقة برايل.

وتابعت، أن المؤسسة ساعدتني في تطوير الحواس، في المهارات الحياتية مثل الأكل واللبس والاعتماد على نفسها بشكل كامل، قائلة: "أنا دلوقتي بسافر لوحدي وبستخدم كل الأجهزة التي تساعدني في التعليم.

وأردفت أن والدتها حاليًا تعمل في جمعية بصيرة عقب انتهاء رحلة التأهيل الخاصة بها، موضحة: "علموني أتعلم مواد الجغرافيا والهندسة، والتي تعتمد على البصر بشكل كلي وذلك بتحويلها لمجسمات كثيرة لمساعدتي في التعليم.

وأوضحت: "رحلة تعليمي كانت صعبة للغاية ومكنش وردي، ولكن تعلم هذه المهارات كان ضرورة، ولكن الصعوبة الأكبر التي واجهتها هي عدم قدرة بعض المعلمين والطلاب على تقبل فكرة دمجهم، وتعرضهم للتنمر".