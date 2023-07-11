الثانوية العامة 2023.. غياب 80 طالبا وطالبة عن الامتحانات بالقليوبية

كشفت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية في بيان لها غياب 80 طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم حيث أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحانات مادة الديناميكا، فيما لم تشهد لجان المحافظة اليوم أي مشكلات أو ضبط حالات غش أو حالات مرضية بين الطلاب والملاحظين.

أضاف بيان غرفة عمليات امتحانات الثانوية اليوم مرت بهدوء دون مشاكل أو مايعكر الصفوف.

وكانت آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قد تباينت حول امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة حيث انقسم الطلاب بين مجموعة أكدت صعوبة الامتحان وأنه كان غير ملائم في الوقت ومستوى التفكير فيه فوق الطالب المتوسط والفريق الأخر أن الامتحان متوازن وبه عدد من التكات وخاصة في أسئلة المثالي لقياس التفوق وهي تحتاج لعمق في التفكير ووقت.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.