وزير الداخلية الإيطالي: مكافحة الهجرة غير الشرعية تتم من خلال التعاون الشرطي

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتم من خلال التعاون الشرطي، بهدف منع المغادرات وحماية الحياة البشرية وزيادة معدلات الإعادة إلى الوطن، ومن ناحية أخرى تعزيز القنوات القانونية للدخول وإعادة إطلاق تعاون إنمائي لصالح المجتمعات المحلية للتأثيرعلى الأسباب الجذرية للهجرة وأيضا لضمان الحق في عدم الهجرة.

وثمّن وزير الداخلية الإيطالي، خلال مشاركته في ندوة بمقر السفارة الإيطالية عن "إيطاليا والأمن في البحر الأبيض المتوسط"،وفقا لوكالة الانباء الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/ التعاون الوثيق مع السلطات التونسية والليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا للحوار المتواصل مع نظيره التونسي كمال الدين الفقي "الذي سمح باستئناف التعاون في مكافحة المهربين والهجرة غير الشرعية".

كما أشار الوزير إلى دور الطاولة الفنية الدائمة للوزارتين الإيطالية والتونسية "المخصصة لإدارة ظاهرة الهجرة "، والتي تعمل بشكل ملموس لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير المبادرات في هذا المجال.

وأوضح وزير الداخلية في كلمته التعاون الوثيق على عدة مستويات مع ليبيا،مشيرا إلى الزخم الاستراتيجي المتجدد، الذي أدى إلى التوقيع مؤخرًا على إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال الأمن والهجرة.