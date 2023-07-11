الأمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين أصبح يحتاج إلى 300 سنة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش إن أهداف التنمية المستدامة حادت عن المسار الصحيح بشكل خطير، ونحن في منتصف الطريق إلى الموعد النهائي المحدد في عام 2030.. مشيرا إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين أصبح يحتاج إلى 300 سنة تقريبا، وكانت وتيرة التقدم في مجال صحة الأم والحصول على خدمات تنظيم الأسرة بطيئة جدا.

وأضاف الأمين العام- في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة-"أسرتنا البشرية أكبر من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن القادة متخلفون كثيرا في الجهود الرامية إلى بناء عالم يسوده السلام والرخاء للجميع".

وأوضح أن اليوم العالمي للسكان يركز هذا العام على إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين، فالتمييز الجنساني يضر بالجميع- نساء وفتيات ورجالا وفتيانا- والاستثمار في المرأة ينهض بجميع الناس وبالمجتمعات قاطبة وبالبلدان كافة.

كما قال إن النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتحسين صحة الأم، وتمكين المرأة من تحديد خياراتها الإنجابية أمور ضرورية في حد ذاتها، وأساسية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

ودعا الأمين العام إلى مساندة النساء والفتيات اللائي يكافحن من أجل حقوقهن، وتكثيف المساعي لجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة لسكان العالم قاطبة البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.