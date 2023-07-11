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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية بمراكز المنيا ضمن حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
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تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الانجاز، وتسخير كافة الإمكانيات واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

وفى هذا الاطار  تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال تنفيذ السوق الحضاري بقرية دلجا أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يُعد من أهم المشروعات التي تُسهم في دعم حركة التجارة بقرية دلجا وتوفر على المواطنين الوقت والجهد إلى جانب تحقيق الانضباط والقضاء على العشوائية.

 وفي ذات السياق ، أوضح أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية صفانية والوحدة الصحية بقرية بان العلم، إلى جانب استمرار أعمال توصيل الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بالمدينة والقري التابعة لها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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