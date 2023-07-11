رئيس وزراء بلغاريا: القرارات المتعلقة بالقنابل العنقودية حساسة سياسيا

أكد رئيس وزراء بلغاريا نيكولاي دينكوف أن القرارات المتعلقة بالقنابل العنقودية تعد قرارات حساسة سياسيا، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها.

وقال دينكوف، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا أصبحت حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن "المعاهدات مهمة في الحرب إلا أن الأكثر أهمية هو تحقيق نجاح في أرض المعركة".

وأضاف أن القرارات المتخذة بشأن القنابل العنقودية "حساسة سياسيا"، مضيفا أنه لا يريد الدخول في الموضوع "بشكل أعمق".

وتعد بلغاريا من 123 دولة وقعت معاهدة تمنع استخدام القنابل العنقودية، ويواجه البيت الأبيض انتقادات لتوفيره تلك الذخائر التي يحظرها العديد من الحلفاء لأنها تتسبب في القتل العشوائي كما يمكن أن تظل مميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع.

يشار إلى أن القنابل العنقودية تنفجر في الهواء وتطلق قنابل صغيرة تتناثر على مساحة كبيرة، وقد لا تنفجر بعض الذخائر الصغيرة في حينها ما يشكل خطرا طويل الأمد على المدنيين.