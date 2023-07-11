روسيا: إجلاء 400 شخص من المناطق المتضررة من الفيضانات في سوتشي

أعلنت السلطات الروسية إجلاء أكثر من 400 شخص من المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة سوتشي الساحلية الواقعة جنوب غربي البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أن هذا يأتي في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عن إزالة كافة الأضرار التي سببتها الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت خلال اليومين الماضيين مدينة سوتشي الروسية، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع السكان في المناطق المتضررة إلى مواقع إقامة مؤقتة لحين الانتهاء من إزالة ومعالجة كافة الأضرار التي سببتها الفيضانات في المنطقة.

يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية في روسيا حذروا من أن العاصفة في سوتشي ستستمر حتى الـ10 من يوليو الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زخات من البرد، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع منسوب الأنهار، وتشكل الأعاصير فوق البحر القريب من المنطقة.