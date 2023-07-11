موعد مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 126 بالدوري المصري

لا صوت يعلو فوق ترقب جماهير الكرة المصرية، لديربي القاهرة الـ 126، بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، رغم حسم القلعة الحمراء لقب البطولة وحصد النجمة 43 من بطولة الدوري.

وتُوج الأهلي ببطولة الدوري برصيد 75 نقطة، وقبل 5 جولات مؤجلة للفريق، بعد تعثر بيراميدز، صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة، أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

ويستصيف الأهلي نظيره الزمالك، مساء الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد الفريق الأبيض للتدريبات أمس الإثنين، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب تحقيق الفوز علي فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 59 في المركز الثالث، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي يغرد الأهلي منقردًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.