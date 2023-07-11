فقدان طائرة على متنها 6 سياح في نيبال أثناء جولة لمشاهدة أعلى قمة بالعالم

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مسؤول حكومي، الثلاثاء، بأن طائرة هليكوبتر كانت تقل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين وطيارًا نيباليًا، فُقدت في نيبال.

ووفق تقارير إعلامية، كانت المروحية التي تقل خمسة سائحين أجانب فقدت سلطات المطار الاتصال بها، كانت في جولة لمشاهدة أعلى قمة في العالم، وكانت عائدة إلى العاصمة كاتماندو صباح الثلاثاء.

وذكر ساجار كادل، المسؤول بالمطار، أن الأحوال الجوية تسببت في إجراء تغيير في مسار الرحلة.

ويذكر أنه فى يناير 2023 أعلنت شركة "يتي" للطيران في نيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72، ووقع الحادث أثناء هبوط الطائرة التابعة لشركة خطوط ييتي، واندلعت فيها النيران، وكان على متن الطائرة 68 راكبا بينهم 15 أجنبيا وأربعة من أفراد الطاقم.

وشارك آنذاك نحو 200 جندي نيبالي فى محاولات الإنقاذ فى موقع الحادث بالقرب من نهر "سيتي" على بعد كيلومتر ونصف من المطار، والجدير بالذكر، أن دولة نيبال تعد بلدا فقيرا تقع فى منطقة الهيمالايا، ولها سجل ردئ فيما يتعلق بالأمن الجوي.وكان الاتحاد الأوروبي أغلق أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة .