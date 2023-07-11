الوحدات المحلية بمركزي ديرمواس والعدوة تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.. بالصور

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الانجاز، وتسخير كافة الإمكانيات واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اليو الثلاثاء أعمال تنفيذ السوق الحضاري بقرية دلجا أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يُعد من أهم المشروعات التي تُسهم في دعم حركة التجارة بقرية دلجا وتوفر على المواطنين الوقت والجهد إلى جانب تحقيق الانضباط والقضاء على العشوائية.

وفي ذات السياق، أوضح أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية صفانية والوحدة الصحية بقرية بان العلم، إلى جانب استمرار أعمال توصيل الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بالمدينة والقري التابعة لها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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