ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش في الشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام حال تواجده داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الشروق.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مسكن المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المواد المخدرة بالإتجار فى المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حشيش في الشروق