ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام حال تواجده داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الشروق.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مسكن المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.